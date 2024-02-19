İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'BOZDOĞAN-3' operasyonunda 9 ilde 24 mağara ve sığınak imha edildi - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'BOZDOĞAN-3' operasyonunda 9 ilde 24 mağara ve sığınak imha edildi

İçişleri Bakanı Yerlikaya: \'BOZDOĞAN-3\' operasyonunda 9 ilde 24 mağara ve sığınak imha edildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kış aylarında eylem yapmak amacıyla kullandıkları mağara ve sığınaklara yönelik 'BOZDOĞAN-3' operasyonlarının sonuçlarını açıkladı. Operasyon kapsamında 9 ilde toplamda 24 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi.

19.02.2024 08:18
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İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen 'BOZDOĞAN-3' operasyonlarında 9 ilde 24 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi" - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'BOZDOĞAN-3' operasyonunda 9 ilde 24 mağara ve sığınak imha edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'BOZDOĞAN-3' operasyonunda 9 ilde 24 mağara ve sığınak imha edildi - Son Dakika
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