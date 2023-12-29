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Fotoğraf 12 şehit verdiğimiz saldırıdan 3 gün sonra çekildi! ABD'den terör örgütüne silah kullanma eğitimi•
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Esirlerin öldürülmesiyle ilgili soruşturma sonuçlandı: İsrail askerleri yardım çığlıklarını pusu girişimi sanmış•
İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Kaçak/sahte alkollü içki ticaretinin engellenmesine yönelik 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "Çengel-5" Operasyonlarında 220 şahsa adli işlem yapıldı. 187 ton kaçak/sahte alkol ile etil alkole el kondu. 35 Milyon TL'lik vergi kaybı engellendi." - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › İçişleri Bakanı Yerlikaya: 81 ilde yapılan operasyonlarda 220 kişiye adli işlem yapıldı - Son Dakika