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İçişleri Bakanı Yerlikaya: 81 ilde yapılan operasyonlarda 220 kişiye adli işlem yapıldı - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Yerlikaya: 81 ilde yapılan operasyonlarda 220 kişiye adli işlem yapıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kaçak ve sahte alkollü içki ticaretinin engellenmesine yönelik olarak 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Çengel-5' Operasyonları hakkında bilgi verdi. Operasyonlar sonucunda 220 şahsa adli işlem yapıldı ve 187 ton kaçak ve sahte alkol ile etil alkole el konuldu. Ayrıca, 35 milyon TL'lik vergi kaybı engellendi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya: 81 ilde yapılan operasyonlarda 220 kişiye adli işlem yapıldı
29.12.2023 - 08:27,
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İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Kaçak/sahte alkollü içki ticaretinin engellenmesine yönelik 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "Çengel-5" Operasyonlarında 220 şahsa adli işlem yapıldı. 187 ton kaçak/sahte alkol ile etil alkole el kondu. 35 Milyon TL'lik vergi kaybı engellendi." - ANKARA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İçişleri Bakanı Yerlikaya: 81 ilde yapılan operasyonlarda 220 kişiye adli işlem yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Yerlikaya: 81 ilde yapılan operasyonlarda 220 kişiye adli işlem yapıldı - Son Dakika
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