İçişleri Bakanı Yerlikaya: 81 ilde yapılan operasyonlarda 220 kişiye adli işlem yapıldı

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Kaçak/sahte alkollü içki ticaretinin engellenmesine yönelik 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "Çengel-5" Operasyonlarında 220 şahsa adli işlem yapıldı. 187 ton kaçak/sahte alkol ile etil alkole el kondu. 35 Milyon TL'lik vergi kaybı engellendi." - ANKARA