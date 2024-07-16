İçişleri Bakanı Yerlikaya: Kaçak/Sahte Alkol Üretimi Yapan 50 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Yerlikaya: Kaçak/Sahte Alkol Üretimi Yapan 50 Şüpheli Yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 26 ilde düzenlenen 'Çengel-7' operasyonlarında 3 bin 626 litre kaçak/sahte alkol ele geçirildiğini ve kaçak/sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen 50 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, operasyonların vatandaşların can güvenliği ve sağlığı için kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

16.07.2024 10:16
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İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Kaçak/Sahte Alkol Üretimi yaptığı tespit edilen 50 şüpheli yakalandı"

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "26 ilde son 1 hafta içinde Kaçak/Sahte Alkol Üretimi yapan şahıslara yönelik düzenlenen "Çengel-7" operasyonlarında 3 bin 626 litre kaçak/sahte alkol ele geçirildi. Kaçak/Sahte Alkol Üretimi yaptığı tespit edilen 50 şüpheli yakalandı" dedi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 26 ilde son 1 hafta içinde Kaçak/Sahte Alkol Üretimi yapan şahıslara yönelik düzenlenen "Çengel-7" operasyonlarında 3 bin 626 litre kaçak/sahte Alkol ele geçirildiğini belirterek kaçak/sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen 50 şüpheli yakalandığını kaydetti.

"Vatandaşımızın can güvenliği ve sağlığı için alkol kaçakçılarına ve sahte alkol üretimi yapanlara karşı da operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" diyen Bakan Yerlikaya şunları kaydetti:

"Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri ve İl Jandarma Komutanlıkları KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Antalya, Muğla, Ankara, Denizli, Amasya, Aydın, İstanbul, Edirne, Eskişehir, Manisa, Kars, Trabzon, Mersin, İzmir, Gaziantep, Balıkesir, Ağrı, Isparta, Bayburt, Bartın, Uşak, Erzincan, Niğde, Sivas, Kırıkkale ve Şırnak'ta Kaçak/ Sahte İçki Üreten şahıslara yönelik "Çengel-7" operasyonları gerçekleştirildi.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi ve Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah Ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.

Kaynak: İHA

İçişleri Bakanı, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İçişleri Bakanı Yerlikaya: Kaçak/Sahte Alkol Üretimi Yapan 50 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Yerlikaya: Kaçak/Sahte Alkol Üretimi Yapan 50 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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