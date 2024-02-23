İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'KISKAÇ-8' operasyonunda 61 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'KISKAÇ-8' operasyonunda 61 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya: \'KISKAÇ-8\' operasyonunda 61 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "23 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'KISKAÇ-8' operasyonlarında 61 şüpheli yakalandı.

23.02.2024 12:39
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İçişleri Bakanı Yerlikaya: "23 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'KISKAÇ-8' operasyonlarında 61 şüpheli yakalandı." - ANKARA

Kaynak: İHA

İçişleri Bakanı, Güvenlik, Terör, Operasyon, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'KISKAÇ-8' operasyonunda 61 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'KISKAÇ-8' operasyonunda 61 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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