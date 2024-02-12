İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'Mercek-11' Operasyonlarında 998 silah ele geçirildi - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'Mercek-11' Operasyonlarında 998 silah ele geçirildi

İçişleri Bakanı Yerlikaya: \'Mercek-11\' Operasyonlarında 998 silah ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla gerçekleştirilen 'Mercek-11' Operasyonları sonucunda, 74 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonlarda 749 ruhsatsız tabanca, 72 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 26 uzun namlulu tüfek, 164 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 998 silah ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında bin 124 şüpheli gözaltına alındı.

12.02.2024 08:22
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İçişleri Bakanı Yerlikaya: "74 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik 4 gündür devam eden 'Mercek-11' Operasyonlarında; 749 ruhsatsız tabanca, 72 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 26 uzun namlulu tüfek, 164 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 998 silah ele geçirildi. Bin 124 şüpheli gözaltına alındı." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'Mercek-11' Operasyonlarında 998 silah ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'Mercek-11' Operasyonlarında 998 silah ele geçirildi - Son Dakika
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