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İçişleri Bakanı Yerlikaya: Hollanda tarafından İnterpol Kırmızı Bülteniyle aranan Uyuşturucu Madde Kartelinin Elebaşı İstanbul'da yakalandı - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Yerlikaya: Hollanda tarafından İnterpol Kırmızı Bülteniyle aranan Uyuşturucu Madde Kartelinin Elebaşı İstanbul'da yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Hollanda tarafından İnterpol Kırmızı Bülteniyle aranan Uyuşturucu Madde Kartelinin Elebaşı İstanbul\'da yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hollanda tarafından İnterpol Kırmızı Bülteniyle aranan Uyuşturucu Madde Kartelinin Elebaşı Rawi Ali Qureshı'nın İstanbul'da gerçekleştirilen 'Kartel-5' operasyonuyla yakalandığını duyurdu.

03.02.2024 08:23
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İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Hollanda tarafından İnterpol Kırmızı Bülteniyle "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan uluslararası seviyede aranan Uyuşturucu Madde Kartelinin Elebaşı Rawi Ali Qureshı İstanbul'da yapılan "Kartel-5" operasyonuyla yakalandı" - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İçişleri Bakanı Yerlikaya: Hollanda tarafından İnterpol Kırmızı Bülteniyle aranan Uyuşturucu Madde Kartelinin Elebaşı İstanbul'da yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Yerlikaya: Hollanda tarafından İnterpol Kırmızı Bülteniyle aranan Uyuşturucu Madde Kartelinin Elebaşı İstanbul'da yakalandı - Son Dakika
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