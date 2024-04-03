İçişleri Bakanı Yerlikaya, yangının ilk anlarını paylaştı

3.Sayfa

İçişleri Bakanı Yerlikaya gece kulübünde çıkan yangının ilk anlarını paylaştı

İSTANBUL - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabında, Beşiktaş'ta 29 kişinin hayatını kaybetti yangının çıkış anına ilişkin görüntü paylaştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Beşiktaş'ta 29 kişinin hayatını kaybettiği yangının çıkış anına ilişkin görüntü paylaştı. Yerlikaya paylaşımında, "Dün Beşiktaş Gayrettepe'de meydana gelen yangında maalesef 29 çalışan hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili iki müfettişimiz tarafından yürütülen idari soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor. Yangının ilk çıkış görüntülüleri yüreklerimizi bir kez daha yaktı. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına başsağlığı; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerine yer verdi.