İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Yasa dışı gösterilerde bugüne kadar bin 418 şüpheli gözaltına alındı" - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Yasa dışı gösterilerde bugüne kadar bin 418 şüpheli gözaltına alındı"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 Mart'tan itibaren yapılan yasa dışı gösterilerde bin 418 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

25.03.2025 16:58
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 Mart'tan itibaren yapılan yasa dışı gösterilerde bin 418 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "19 Mart 2025 tarihinden itibaren yapılan yasa dışı gösterilerde bugüne kadar bin 418 şüpheli gözaltına alındı. Halen gözaltında 979 şüpheli bulunurken bugün 478 şahıs mevcutlu olarak adli makamlara çıkartılacak. Sokakları terörize etmeye kalkışanlara, milli ve manevi değerlerimize, polislerimize saldıranlara asla taviz verilmeyecektir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın merhum annesine ve ailesine hakaret edenleri bir kez daha lanetliyorum. Güvenlik güçlerimiz hukuktan aldığı güçle, aziz milletimizin huzur ve güvenliğini 7/24 korumaktadır, korumaya da devam edecektir" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'Yasa dışı gösterilerde bugüne kadar bin 418 şüpheli gözaltına alındı' - Son Dakika

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