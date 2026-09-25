İçişleri Bakanlığı, DEAŞ'a yönelik 28 ilde jandarma operasyonu düzenlendiğini duyurdu

İçişleri Bakanlığı, DEAŞ'a yönelik 28 ilde jandarma operasyonu düzenlendiğini duyurduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İçişleri Bakanlığı, DEAŞ terör örgütüne yönelik 28 ilde jandarma operasyonu düzenlendiğini açıkladı. Operasyonların Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütüldüğü belirtildi.
İçişleri Bakanlığı: "Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca DEAŞ terör örgütüne yönelik 28 ilde operasyonlar düzenlendi."
Kaynak: İHA
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