İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan 2 firarinin iade sürecini tamamladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan Emre Yalvan ve Murat Saydam'ın iade süreçlerinin tamamlanarak Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. Bulgaristan'dan bu akşam getirilen iki firari, adalete teslim edilmek üzere ilgili birimlere intikal ettirildi.
İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan yeni nesil organize suç örgütü yöneticisi Emre Yalvan ile uyuşturucu madde ticareti başta olmak üzere çeşitli suçlardan aranan Murat Saydam'ın iade süreçlerinin tamamlanarak Türkiye'ye getirildiklerini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kırmızı bültenle aranan 2 firari ülkemize getirildi. İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi'nin girişimleri ve ilgili birimlerimizin koordineli çalışmaları neticesinde, kırmızı bültenle aranan yeni nesil organize suç örgütü yöneticisi Emre Yalvan ile uyuşturucu madde ticareti başta olmak üzere çeşitli suçlardan aranan Murat Saydam'ın iade süreci tamamlandı. Her iki şahıs, bu akşam saatlerinde Bulgaristan'dan ülkemize getirilerek adalete teslim edilmek üzere ilgili birimlere intikal ettirildi. Suç ve suçluyla mücadelemiz sınır tanımadan kararlılıkla devam ediyor" ifadelerine yer verildi.
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