İddiaya göre Gaziantep'te kamyonun freni boşaldı, araç eve çarptı, yaralanan olmadı - Son Dakika
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İddiaya göre Gaziantep'te kamyonun freni boşaldı, araç eve çarptı, yaralanan olmadı

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İddiaya göre Gaziantep\'te kamyonun freni boşaldı, araç eve çarptı, yaralanan olmadı
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Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Akdere Mahallesi'nde iddiaya göre yokuş yukarı hareket eden kamyonun freni boşaldı. Geri kaymaya başlayan kamyon elektrik direği ve bir eve çarparak durabildi, kazada yaralanan olmadı ve inceleme başlatıldı.

Gaziantep'te yokuş yukarı hareket halindeyken freni boşalan kamyon, geri geri kayarak elektrik direği ve bir eve çarparak durabildi. Facianın eşiğinden dönülen kazada yaralanan olmadı.

Kaza, Şahinbey ilçesi Akdere Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yokuş yukarı hareket halinde olan plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen kamyon, freninin boşalması sonucu geri kaymaya başladı. Frenleri tutmayan kamyon, hızla geri geri kayarak yol kenarındaki elektrik direği ve bir eve çarparak durabildi. Kaza sonrası sokakta büyük panik yaşarken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Facianın eşiğinden dönülen kazada yaralanan olmadı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Trafik KazalarıGaziantepİncelemeŞahinbey3. SayfaOtomobilGüncelSon Dakika

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