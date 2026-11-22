Malatya'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 01.30 sıralarında Zapçıoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine pompalı tüfekle ateş açıldı. Açılan ateş sonucu bir kişi bacağından, bir kişi ise darp sonucu başından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken yaralılar özel bir araçla hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, 1 adet tüfek kartuşu buldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.