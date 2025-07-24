Suriye'nin kuzeyindeki İdlib kentinde erken saatlerde meydana gelen patlamanın mühimmat deposunda meydana geldiği öğrenilirken, ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiği, 60'dan fazla kişinin de yaralandığı aktarıldı.
Suriye'nin kuzeyindeki İdlib kentinde erken saatlerde meydana gelen patlamanın mühimmat deposunda meydana geldiği öğrenildi. Suriyeli kaynaklar, ilk belirlemelere göre patlamada 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 60'dan fazla kişinin de yaralandığını aktardı. Bölgedeki kameralar patlama anını kaydederken, olayın şiddeti gözler önüne serildi. - İDLİB
Son Dakika › 3.Sayfa › İdlib'de Mühimmat Depo Patladı: 5 Ölü, 60 Yaralı - Son Dakika
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