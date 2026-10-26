İdlib Saraqib'deki mühimmat deposunda patlama meydana geldi, yangın çıktı

Suriye'nin İdlib kentinde mühimmat deposunda patlama meydana geldi.

Suriye'nin İdlib kentindeki Saraqib'te yer alan mühimmat deposunda patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda sivil savunma ekibi sevk edilirken, yangın ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Suriye basını, patlamada ölen ya da yaralanan olmadığını bildirdi. Patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı.