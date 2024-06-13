İETT şoförü \'\'Psikolojim bozuldu\'\' diyerek otobüsü terk etti

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İstanbul'un Beykoz ilçesinde bir İETT otobüsü şoförünün yaptığı hareket sosyal medyada gündem oldu. İddiaya göre "Psikolojim bozuldu" diyen şoför, yolculara hakaret ederek araçtan indi. Şaşıran yolcularsa o anları kaydetti.

"ATIN İMAMOĞLU'NA"

Beykoz Göksu Evleri durağında yaşanan olayda İETT yolcuları, karşılaştıkları olayla hem gitmek istedikleri yere zamanında ulaşamadı hem de şaşkınlığa uğradı.

İddialara göre "Psikolojim bozuldu" diyerek otobüsü terk eden şoför, yolculara hakaret edip araçtan uzaklaştı. Yolcular, olayı kaydederken bir yolcunun İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu kastederek "Atın İmamoğlu"na sözü de duyuldu.

ŞOFÖR ARDINA BİLE BAKMADI

Çekilen görüntülerde İETT şoförü olduğu öne sürülen kişinin ardına bile bakmadan yürümesi ve otobüsün içindeki yolcuların tepkisi yer aldı.