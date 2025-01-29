İfade Veren Sanıkların Yurt Dışı Yasağı Kaldırıldı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüyle bağlantılı "gizli tanık" soruşturması kapsamında 6'sı emniyet mensubu 11 sanığın yargılandığı davada, 6 sanık hakkındaki yurt dışına çıkış yasağını kaldırdı.

Ankara 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner, eski Şube Komiserleri Ufuk Gültekin, Gökhan Karaca, Nurullah Özgür Kopuk, Ramazan Kubat ve Mustafa Çotuk katıldı.

Mahkeme hakimi, Serdar Sertçelik hakkında Macaristan'da olup olmadığına ilişkin Emniyet'e yazılan yazıya yanıt verilmediğini ifade etti. Hakimin söz vermesi üzerine konuşan eski Organize Suçlarla Mücadele Şube komiserlerinden Gültekin, Savcı Mustafa Kaya ile mesajlaşmasını dosyaya sunarak, "Serdar Sertçelik'in Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne tedavi için gittiği yaralanmasından dolayı savcının, 'gözaltına alınmasına dair sakınca vardır yazısı alınması' talimatına dair mesajlaşmamıza ilişkin tutanağı mahkemeye sunuyorum. Savcımızla biz önceden çalışıyoruz. Bana savcımız tanışıklığımıza ilişkin soru da sorardı, talimat da verirdi. Bu aramızdaki samimiyetten kaynaklanıyor. Ben de bu mesajı Gökhan komisere ilettim ve talimatı Gökhan komiserim yerine getirdi. Benim yetkim yoktur, sadece mesaj ilettim" ifadelerini kullandı.

Sanık Kerem Gökay Öner ise şunları dile getirdi:

"Devletin memuru olarak karşınızdayım. Görev sırasında adli makamların verdikleri talimatları yerine getirdim. Bunun dışında kanunsuz hiçbir şey yapmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum."

Sanık Murat Çelik'in avukatı ise mahkemeden, "Kerem Gökay Öner'in müvekkilim Murat Çelik'in yanında Savcı Mustafa Kaya ile görüştüğüne şahit olmuştur. Bu yüzden baz kayıtlarının alınarak dosyaya sunulmasını istiyorum" talebinde bulundu.

Mahkeme hakimi, eksik hususların giderilmesine, Serdar Sertçelik'in Türkiye'ye dönmesi halinde tanık olarak dinlenmesi gerektiğinden mahkemede hazır edilmesi konusunda Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne yazılan yazının sorulmasına, dosyanın Emniyet mensupları açısından Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesi talebinin reddine hükmetti.

'Ankara İl Emniyet Müdürü Dinç'in dinlenilmesi reddedildi'

Hakim aynı zamanda sanıklar Gökhan Karaca, Kerem Gökay Ömer, Metehan İlkyaz, Murat Çelik, Şevket Demircan ve Ufuk Gültekin hakkında uygulanan yurt dışına çıkış yasağını kaldırdı. Ankara İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ve Savcı Mustafa Kaya ile ilgili idari izin alınarak haklarında soruşturma açılması ve tanık olarak dinlenmesi taleplerini reddetti. Bir sonraki duruşma 17 Eylül 2025'e ertelendi.

İddianame

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Ayhan Bora Kaplan suç örgütü ile bağlantılı 'gizli tanık' soruşturması kapsamında, eski İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner, eski Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan, eski Şube Komiserleri Ufuk Gültekin, Gökhan Karaca ve Metehan İlkyaz ile sivil sanıklar Nurullah Özgür Kopuk, Ramazan Kubat, Adem Kaçan, Mustafa Çotuk ve Erdoğan Sertçelik hakkında 'Görevi kötüye kullanma', 'Göreve ilişkin sırrın açıklanması, 'Suçluyu kayırma', 'Tanığı etkilemeye teşebbüs' suçlarından iddianame hazırlanarak dava açılmıştı.

İddianamede sanıklardan Öner, "görevi kötüye kullanma", "göreve ilişkin sırrın açıklanması" ve "suçluyu kayırma" suçlarından 2 yıldan 11 yıla, emniyet mensubu diğer sanıklar Çelik, Demircan, Gültekin, İlkyaz ve Karaca aynı suçların yanı sıra "tanığı etkilemeye teşebbüs" suçundan 4'er yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Sivil sanıklardan Kopuk hakkında, "tanığı etkilemeye teşebbüs" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar; Kaçan, Çotuk, Kubat ve Sertçelik hakkında ise "suçluyu kayırma" suçundan 6'şar aydan 5'er yıla kadar hapis cezası isteniyor. - ANKARA