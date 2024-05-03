İflas eden firmanın alacaklıları mağazayı yağmalamak istedi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İflas eden firmanın alacaklıları mağazayı yağmalamak istedi

Geniş Video İzle

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iflas eden bir koltuk fabrikasının alacaklıları, firmanın mağazasını ve depodaki satışa hazır koltuk takımlarını yağmalamak istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi ve yağmalama girişimi engellendi. Soruşturma devam ediyor.

03.05.2024 02:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İflas eden firmanın alacaklıları kapıya dayandı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde iflas eden koltuk fabrikasının alacaklıları, firmanın mağazasını ve depodaki satışa hazır koltuk takımlarını yağmalamak istedi.

Bursa- Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde faaliyette bulunan koltuk fabrikası iflas etti. İflas haberini duyan alacaklı olan tedarikçiler ile firma çalışanları saat 22.00 sıralarında fabrikanın mağaza ve deposuna giderek içeride bulunan koltukları tırlara yüklemeye başladılar. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler yağmalama yapan şahısları engelledi.

Olayla ilgili cumhuriyet başsavcılığınca yürütülen soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

İnegöl, Bursa, 3.Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İflas eden firmanın alacaklıları mağazayı yağmalamak istedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:41 Akaryakıt sahipleri dikkat Gece yarısı benzin ve motorine zam, otogaza indirim geldi Akaryakıt sahipleri dikkat! Gece yarısı benzin ve motorine zam, otogaza indirim geldi
00:09 Trabzon’da dolmuş şoförleri, servis kiralayan üniversite öğrencilerini darbetti Trabzon'da dolmuş şoförleri, servis kiralayan üniversite öğrencilerini darbetti
23:04 Türkiye, İsrail ile ticareti tamamen durdurdu Türkiye, İsrail ile ticareti tamamen durdurdu
21:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşen CHP lideri Özel’den ilk sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen CHP lideri Özel'den ilk sözler
18:52 İşte tarihi görüşmeden detaylar Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’ye iadeiziyaret gerçekleştirecek İşte tarihi görüşmeden detaylar! Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'ye iadeiziyaret gerçekleştirecek
00:13 Elazığ’ın Sivrice İlçesinde 4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi Elazığ'ın Sivrice İlçesinde 4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
00:01 Görüşmedeki boş koltuk detayı Özgür Özel’in hoşuna gitmedi: Doğru bulmuyoruz Görüşmedeki boş koltuk detayı Özgür Özel'in hoşuna gitmedi: Doğru bulmuyoruz
22:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra ilk kez CHP’yi ziyaret edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra ilk kez CHP'yi ziyaret edecek
21:17 Bedelli askerlik ücretlerine zam yolda, tahminler dudak uçuklatıyor Bedelli askerlik ücretlerine zam yolda, tahminler dudak uçuklatıyor
21:15 Adana’da elektrikli bisiklet fabrikasında yangın Adana'da elektrikli bisiklet fabrikasında yangın
20:21 CHP lideri Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 10 bin liralık hediye CHP lideri Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 10 bin liralık hediye
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2024 02:48:30. #1.13#
SON DAKİKA: İflas eden firmanın alacaklıları mağazayı yağmalamak istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement