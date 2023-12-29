Iğdır Belediyesi Önündeki Şüpheli Paket Fünye ile Patlatıldı

Iğdır merkez Zübeyde Hanım Bulvarı'nda bulunan Iğdır Belediyesi önündeki şüpheli paket paniğe neden olurken paket fünye ile patlatıldı.

Iğdır merkez Zübeyde Hanım Bulvarı'nda bulunan Iğdır Belediyesi önündeki şüpheli paket paniğe neden oldu. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen polis ekipleri bölgeyi güvenlik şeridiyle kapatarak alandakileri tahliye etti. Vatandaşlar olan biteni panikle izlerken, bomba imha ekibi de şüpheli paketin bulunduğu yere geldi. Bomba imha ekibince şüpheli paket fünye ile kontrollü bir şekilde patlatıldı. Kutunun boş olduğu ortaya çıktı. - IĞDIR