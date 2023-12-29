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Iğdır Belediyesi Önündeki Şüpheli Paket Fünye ile Patlatıldı - Son Dakika
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Iğdır Belediyesi Önündeki Şüpheli Paket Fünye ile Patlatıldı

Iğdır merkez Zübeyde Hanım Bulvarı'nda bulunan Iğdır Belediyesi önündeki şüpheli paket paniğe neden oldu. Polis ekipleri bölgeyi güvenlik şeridiyle kapatarak alandakileri tahliye etti. Bomba imha ekibi tarafından fünye ile patlatılan paketin boş olduğu ortaya çıktı.

Iğdır Belediyesi Önündeki Şüpheli Paket Fünye ile Patlatıldı
29.12.2023 - 12:33,
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Iğdır merkez Zübeyde Hanım Bulvarı'nda bulunan Iğdır Belediyesi önündeki şüpheli paket paniğe neden olurken paket fünye ile patlatıldı.

Iğdır merkez Zübeyde Hanım Bulvarı'nda bulunan Iğdır Belediyesi önündeki şüpheli paket paniğe neden oldu. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen polis ekipleri bölgeyi güvenlik şeridiyle kapatarak alandakileri tahliye etti. Vatandaşlar olan biteni panikle izlerken, bomba imha ekibi de şüpheli paketin bulunduğu yere geldi. Bomba imha ekibince şüpheli paket fünye ile kontrollü bir şekilde patlatıldı. Kutunun boş olduğu ortaya çıktı. - IĞDIR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Iğdır Belediyesi Önündeki Şüpheli Paket Fünye ile Patlatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Iğdır Belediyesi Önündeki Şüpheli Paket Fünye ile Patlatıldı - Son Dakika
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