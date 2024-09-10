Iğdır'da Aşırı Yağışlara Kurtarma - Son Dakika
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Iğdır'da Aşırı Yağışlara Kurtarma

Iğdır\'da Aşırı Yağışlara Kurtarma

Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Doğanyurt köyü civarında meydana gelen aşırı yağışlar sonucunda bir derenin taşmasıyla 4 kişi mahsur kaldı. Iğdır AFAD ve Jandarma ekipleri hızlı bir şekilde müdahale ederek vatandaşları kurtardı. Kurtarma operasyonu başarıyla tamamlandı ve mahsur kalan kişiler güvenli bir şekilde tahliye edildi.

10.09.2024 14:28
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Iğdır'ın Tuzluca ilçesi Doğanyurt köyü civarında meydana gelen aşırı yağışlar sonucunda mahsur kalan 4 kişi AFAD ekibi tarafından kurtarıldı.

Iğdır'ın Tuzluca ilçesi Doğanyurt köyü civarında meydana gelen aşırı yağışlar sonucunda, bir derenin taşması sonucu 4 kişi mahsur kaldı. Olayın haber alınmasının ardından Iğdır AFAD Arama Kurtarma ekipleri ve Jandarma, hızlı bir müdahalede bulunarak vatandaşlara ulaştı. Kurtarma operasyonu başarıyla gerçekleştirildi ve mahsur kalan 4 kişi güvenli bir şekilde Güllüce köyüne tahliye edildi. Ekiplerin titiz çalışmaları sayesinde, vatandaşların herhangi bir olumsuz durum yaşamadan kurtarıldığı belirtildi. Yetkililer, bölgede yağışların devam etmesi nedeniyle vatandaşların dikkatli olmalarını ve muhtemel tehlikelere karşı tedbirli olmalarını önerdi. - IĞDIR

Kaynak: İHA

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