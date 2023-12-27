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Iğdır'da Bahçede Çıkan Yangında 200 Hayvan Kurtarıldı - Son Dakika
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Iğdır'da Bahçede Çıkan Yangında 200 Hayvan Kurtarıldı

Iğdır'ın Alikamerli Mahallesi'nde Murat Koyunuci'ye ait bahçede çıkan yangın, saman ve otlara sıçrayarak hızla büyüdü. Yangını fark eden mahalleli itfaiyeye haber verdi. Vatandaşların dikkati sayesinde 200 küçükbaş hayvan yangından kurtarıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürüldü. Yangın sonucunda bahçedeki saman ve otlar küle döndü.

Iğdır\'da Bahçede Çıkan Yangında 200 Hayvan Kurtarıldı
27.12.2023 - 20:41,
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Iğdır'da bahçede çıkan yangın saman ve otlara sıçrayarak kısa sürede büyürken, 200 küçükbaş hayvan ise son anda yanmaktan kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Alikamerli Mahallesi'nde Murat Koyunuci'ye ait bahçede bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek bahçedeki saman ve otlara sıçradı. Yangını gören mahalleli itfaiyeye haber verdi. Bahçedeki yangının hayvanlara ulaştığını gören vatandaşlar, hayvanları yangın yerinden uzaklaştırdı. Vatandaşların dikkati sayesinde 200 hayvan yanmaktan kurtarılırken, alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucu bahçedeki saman ve otlar küle döndü. - IĞDIR

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Iğdır'da Bahçede Çıkan Yangında 200 Hayvan Kurtarıldı - Son Dakika
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