Iğdır\'da Beton Mikseri Yan Yattı

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Iğdır'da inşaat için beton götüren beton mikseri bahçedeki çukurdan dolayı yan yattı, beton mikseri araç içindeki beton boşaltılarak kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre Iğdır Merkeze bağlı Özdemir köyündeki bir inşaat için beton götüren mikser araç, bahçedeki çukurdan dolayı yan yattı. Araç sürücüsü kazadan yara alamdan kurtulurken yan yatan aracın kurtarılması için Iğdır Belediyesinden yardım istendi. Olay yerine giden ekipler mikser içindeki betonu boşalttılar. Araç daha sonra olduğu yerden kaldırıldı. - IĞDIR