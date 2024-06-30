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Iğdır'da bir evin tandır damında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın, Topçular Mahallesi Orhan Gazi Caddesi'nde bulunan bir müstakil evin tandır damında çıktı.Yangına Iğdır Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, hızlı bir şekilde müdahale etti. Yangın, ekiplerin etkin çalışması sayesinde çevreye yayılmadan kısa sürede kontrol altına alındı. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili incelemeler devam ediyor. - IĞDIR