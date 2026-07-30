Iğdır'da Dolandırıcılık Operasyonu - Son Dakika
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Iğdır'da Dolandırıcılık Operasyonu

Iğdır\'da Dolandırıcılık Operasyonu
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Iğdır'da banka hesapları üzerinden dolandırıcılık yapan 4 şüpheli tutuklandı.

Iğdır'da banka hesabı kiralayarak yüksek işlem hacimli hesaplar üzerinden dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve banka kartlarının kötüye kullanılması suçlarına karıştıkları iddia edilen 4 şüpheli, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonun ardından tutuklandı.

Iğdır Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında siber suçlara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda, banka hesap bilgilerini başkalarının kullanımına sunarak yüksek miktarda işlem hacmi oluşmasına neden oldukları, banka hesabı kiralayarak çok sayıda kişinin mağduriyet yaşamasına sebep oldukları değerlendirilen şüpheliler hakkında işlem başlatıldı. Şüphelilerin, "Bilişim Sistemleri, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" (TCK 158/1-f), "Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması" (TCK 245) ile 7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet suçları kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alındığı bildirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, 3. Sayfa, Banka, Iğdır, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Iğdır'da Dolandırıcılık Operasyonu - Son Dakika

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