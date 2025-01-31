Iğdır'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu - Son Dakika
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Iğdır'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

Iğdır\'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

Iğdır'da 4 düzensiz göçmen yakalandı, 2 kişi tutuklandı.

31.01.2025 13:18
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Iğdır'da yapılan göçmen kaçakçılığı operasyonunda 4 düzensiz göçmen yakalandı, 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığına yönelik yürüttükleri başarılı operasyonlarına devam ediyor. Ekipler, alınan ihbar doğrultusunda Iğdır il sınırlarında gerçekleştirdikleri operasyonda, yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen 4 Afgan uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı. Yakalanan göçmenler, Emniyetteki işlemlerinin ardından, yasal düzenlemelere uygun olarak Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Operasyon kapsamında, şüpheli şahıslardan Afgan uyruklu D.M.A. ve Türk vatandaşı Y.Ş., göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alındı. Şüpheliler, adli işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak, Iğdır Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - IĞDIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Iğdır'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu - Son Dakika

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