Iğdır'da Kaçak Tütün Operasyonu

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Iğdır'da Jandarma ekiplerinin yaptığı kaçak tütün operasyonunda bir şüpheli yakalandı.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık Suçları ile Mücadele kapsamında gerçekleştirdiği istihbarat çalışmaları sonucunda Suveren Yol Kontrol ve Arama Noktasında önemli bir operasyona imza attı. Yapılan arama sonucunda, içi tütünle doldurulmuş 9000 adet makaron ele geçirildi. Olayla bağlantılı olarak bir şüpheli yakalanarak hakkında adli işlem başlatıldı.Jandarma, kaçakçılıkla mücadeledeki kararlılığını vurgulayarak, vatandaşları bu tür suçlara karşı duyarlı olmaya davet etti. - IĞDIR