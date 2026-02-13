Iğdır'da kız çocuğunun bıçaklı saldırıya uğradığı anlar kamerada - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Iğdır'da kız çocuğunun bıçaklı saldırıya uğradığı anlar kamerada

Iğdır\'da kız çocuğunun bıçaklı saldırıya uğradığı anlar kamerada
13.02.2026 20:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Iğdır'da 16 yaşındaki lise öğrencisinin okula giderken bıçaklı saldırıya uğradığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Iğdır'da 16 yaşındaki lise öğrencisinin okula giderken bıçaklı saldırıya uğradığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Iğdır'da 10 Şubat'ta Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde sabah 07.40'da meydana gelen olayda, okula gitmekte olan 16 yaşındaki D.B. isimli kız çocuğu, 23 yaşındaki Y.B. tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Aldığı darbelerle yaralanan D.B. ambulansla Iğdır Dr. Nevruz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından Iğdır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Iğdır Şehit Bülent Yurtseven Polis Merkezi Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu Y.B. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.B., Sulh Ceza Hakimliği tarafından "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

"Sabah evden çıktım, birini bıçaklamam lazım" dedim.

Şüpheli Y.B.'nin ifadesinde, "Sabah evden çıktım. 'Birini bıçaklamam lazım' dedim. Yolda karşıma çıkan kızı bıçakladım" dediği öğrenildi.

Olay anı kamerada

Olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, D.B.'nin arkadaşlarıyla birlikte yürürken Y.B.'nin yanına yaklaşarak hiçbir şey söylemeden bıçakladığı, ardından bıçağı göstererek olay yerinden uzaklaştığı anlar yer aldı. D.B.'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - IĞDIR

Kaynak: İHA

Güvenlik Kamerası, Güvenlik, 3. Sayfa, Iğdır, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Iğdır'da kız çocuğunun bıçaklı saldırıya uğradığı anlar kamerada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Verici istasyonundaki arızaya giden ekibin üzerine çığ düştü Verici istasyonundaki arızaya giden ekibin üzerine çığ düştü
Köpüren dereden yayılan ağır koku vatandaşları tedirgin etti Köpüren dereden yayılan ağır koku vatandaşları tedirgin etti
“Casperlar“ın yöneticisini diplomatik plakayla yurt dışına kaçırmışlar 6 kişi tutuklandı "Casperlar"ın yöneticisini diplomatik plakayla yurt dışına kaçırmışlar! 6 kişi tutuklandı
Doğum günü pastası can almıştı İşte 3 kişi için istenen ceza Doğum günü pastası can almıştı! İşte 3 kişi için istenen ceza
Trump bakanına sahip çıktı: Lutnick’in Epstein adası ziyaretinden haberdar değildim Trump bakanına sahip çıktı: Lutnick'in Epstein adası ziyaretinden haberdar değildim
Araca silahlı saldırı 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti Araca silahlı saldırı! 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti

20:28
Galatasaray Eyüpspor karşısında rekor kırdı
Galatasaray Eyüpspor karşısında rekor kırdı
20:07
Meloni’nin zorlu anları Dışarıya adımını atar atmaz şoka girdi
Meloni'nin zorlu anları! Dışarıya adımını atar atmaz şoka girdi
19:36
Almanya Başbakanı Merz, Türkiye dahil 6 ülkenin ismini verip Avrupa liderlerine seslendi
Almanya Başbakanı Merz, Türkiye dahil 6 ülkenin ismini verip Avrupa liderlerine seslendi
19:02
Canlı anlatım: Maçta goller üst üste Kırmızı kart çıktı
Canlı anlatım: Maçta goller üst üste! Kırmızı kart çıktı
18:31
Bilal Erdoğan’dan ’siyasete girecek’ iddialarına net yanıt
Bilal Erdoğan'dan 'siyasete girecek' iddialarına net yanıt
18:11
CHP’den istifa etti, ilk işi Mansur Yavaş posterini indirmek oldu
CHP'den istifa etti, ilk işi Mansur Yavaş posterini indirmek oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2026 21:04:57. #7.11#
SON DAKİKA: Iğdır'da kız çocuğunun bıçaklı saldırıya uğradığı anlar kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.