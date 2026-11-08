Iğdır'da kokain ticareti şüphelisi tutuklandı, 1,60 gram kokain ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Iğdır'da kokain ticareti şüphelisi tutuklandı, 1,60 gram kokain ele geçirildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Iğdır\'da kokain ticareti şüphelisi tutuklandı, 1,60 gram kokain ele geçirildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu operasyonunda 1,60 gram kokain, hassas terazi ve paketleme poşetleri ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklanırken, uyuşturucu ve aile içi şiddet suçlarından çok sayıda kaydı olduğu bildirildi.

Iğdır'da uyuşturucu madde ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda 1,60 gram kokain, hassas terazi ve paketleme malzemeleri ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yürütülen çalışmalar kapsamında uyuşturucu madde temin ve ticareti yaptığı tespit edilen A.T. isimli şüpheli yakalandı. Şüphelinin uyuşturucu suçları ve aile içi şiddet suçlarından çok sayıda suç kaydının bulunduğu bildirildi. Şüphelinin üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda, 3 parça halinde toplam daralı ağırlığı 1,60 gram olan kokain maddesi, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde paketlemesinde kullanıldığı değerlendirilen 3 adet şeffaf kilitli poşet ele geçirildi. 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan gözaltına alınan A.T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adli makamlara çıkarılan şüpheli, tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İHA
Cumhuriyet BaşsavcılığıUyuşturucu Ticareti3. SayfaGüncelIğdırSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul’da boks maçında ortalık karıştı Aliev’i taraftarlar dövdü İstanbul'da boks maçında ortalık karıştı! Aliev'i taraftarlar dövdü
İndirimli ürünleri tanıtıyordu Saniyeler sonra dehşeti yaşadı İndirimli ürünleri tanıtıyordu! Saniyeler sonra dehşeti yaşadı
Anne-kızın kahreden sonu Otomobilleri kağıt gibi ezildi Anne-kızın kahreden sonu! Otomobilleri kağıt gibi ezildi
Şarkıcı Alihan slime yayını açtı Yanlış hediye gönderenleri fena azarladı Şarkıcı Alihan slime yayını açtı! Yanlış hediye gönderenleri fena azarladı
Pamela Anderson şöhreti geride bıraktı İşte yeni hayatı Pamela Anderson şöhreti geride bıraktı! İşte yeni hayatı
500 günlük istismar kabusunu bir oyun bitirdi 500 günlük istismar kabusunu bir oyun bitirdi
12:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan’da Aliyev havalimanında karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da! Aliyev havalimanında karşıladı
12:26
Galatasaray’ın Amedspor maçı sonrası yayınladığı video ortalığı karıştırdı
Galatasaray'ın Amedspor maçı sonrası yayınladığı video ortalığı karıştırdı
12:13
Erdoğan’ın ziyareti öncesi Aliyev’den dikkat çeken Karabağ mesajı
Erdoğan'ın ziyareti öncesi Aliyev'den dikkat çeken Karabağ mesajı
11:49
Yaylalar beyaza büründü Kar kalınlığı 20 santimi buldu
Yaylalar beyaza büründü! Kar kalınlığı 20 santimi buldu
11:45
Giresun’da hastaneyi karıştıran iddia Soruşturma başlatıldı
Giresun'da hastaneyi karıştıran iddia! Soruşturma başlatıldı
10:51
Kağıthane’de kuyumcuya silahlı saldırı kamerada Tetikçi 15 yaşında çıktı
Kağıthane'de kuyumcuya silahlı saldırı kamerada! Tetikçi 15 yaşında çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2026 13:44:51. #.0.2#
SON DAKİKA: Iğdır'da kokain ticareti şüphelisi tutuklandı, 1,60 gram kokain ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android