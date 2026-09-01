Iğdır'da Küllük köyü yakınında çimento tankerinin lastikleri alev aldı, sürücü ve vatandaşlar yangına müdahale etti - Son Dakika
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Iğdır'da Küllük köyü yakınında çimento tankerinin lastikleri alev aldı, sürücü ve vatandaşlar yangına müdahale etti

Iğdır\'da Küllük köyü yakınında çimento tankerinin lastikleri alev aldı, sürücü ve vatandaşlar yangına müdahale etti
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Iğdır'da çimento taşıyan bir tankerin lastikleri seyir halindeyken alev aldı. Iğdır istikametine ilerleyen araç, Küllük köyü civarında sürücünün durumu fark etmesiyle yol kenarına çekildi. Yangının büyümesi üzerine çevredeki vatandaşlar sürücüye yardım etti ve yangın söndürme cihazlarıyla alevlere müdahale edildi. Yangın, aracın diğer bölümlerine sıçramadan kontrol altına alınırken can kaybı yaşanmadı ancak araçta maddi hasar oluştu.

Iğdır'da çimento taşıyan tankerin lastikleri seyir halindeyken alev aldı, durumu fark eden sürücü ve çevredeki vatandaşlar yangına müdahale etti.

Olay, Iğdır Küllük köyü civarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Iğdır istikametine seyir halinde olan çimento taşıdığı öğrenilen tankerin lastik bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Lastiklerden alevlerin yükseldiğini fark eden sürücü, tırı yol kenarına çekerek durdurdu. Yangının büyümesi üzerine çevrede bulunan vatandaşlar sürücünün yardımına koştu. Vatandaşlar, yanlarında bulunan yangın söndürme cihazlarıyla alevlere müdahale etti. Yapılan müdahale sonucu yangın, aracın diğer bölümlerine sıçramadan kontrol altına alındı. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken araçta maddi hasar oluştu.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Olaylar, Iğdır, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Iğdır'da Küllük köyü yakınında çimento tankerinin lastikleri alev aldı, sürücü ve vatandaşlar yangına müdahale etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Iğdır'da Küllük köyü yakınında çimento tankerinin lastikleri alev aldı, sürücü ve vatandaşlar yangına müdahale etti - Son Dakika
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