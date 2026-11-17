Iğdır'da motosiklet ile kamyonetin karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Bağlar Mahallesi Uluçınar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 76 DK 094 plakalı motosiklet, seyir halindeyken 76 AAP 768 plakalı kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet, park halindeki 76 AAF 590 plakalı otomobile de çarptı.

Kazada motosikletten düşen Yusuf Ensar Ürtekin ve Emre A. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Yusuf Ensar Ürtekin hayatını kaybederken, Emre A.'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kazaya karışan motosiklet ve kamyonet, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.