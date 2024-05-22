Iğdır'da otlatılan inek sulama kanalına düştü, İtfaiye ve AFAD ekipleri kurtardı - Son Dakika
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Iğdır'da otlatılan inek sulama kanalına düştü, İtfaiye ve AFAD ekipleri kurtardı

Iğdır\'da otlatılan inek sulama kanalına düştü, İtfaiye ve AFAD ekipleri kurtardı

Iğdır'da otlatmak için dışarıya çıkartılan bir inek, sulama kanalına düştü. İtfaiye ve AFAD ekipleri tarafından kurtarılan inek, maalesef telef oldu.

22.05.2024 14:23  Güncelleme: 14:25
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Iğdır'da otlatmak için dışarıya çıkartılan inek sulama kanalına düştü, telef olan ineği İtfaiye ve AFAD ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre Iğdır Merkez Cumhuriyet mahallesi Eğri sokakta bulunan sulama kanalına dışarda otlatılmaya çıkartılan bir büyükbaş hayvan düştü. Suyun akıntısına kapılan inek köprü altında sıkıştı. Vatandaşlar kendi imkanları ile hayvanı kurtarmaya çalıştı. Vatandaşlar başarılı olmayınca hemen Iğdır Belediyesi İtfaiye ekiplerine ve AFAD'a haber verdi. Ekipler ineği sıkıştığı köprü altından çıkarttı. İneğin telef olduğu öğrenildi. - IĞDIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Iğdır'da otlatılan inek sulama kanalına düştü, İtfaiye ve AFAD ekipleri kurtardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Iğdır'da otlatılan inek sulama kanalına düştü, İtfaiye ve AFAD ekipleri kurtardı - Son Dakika
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