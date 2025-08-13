Iğdır\'da Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mecit Baktemur ve Halis Kızltaş, dün akşam saat 20.00 sıralarında yaylaya gitmek üzere araçlarıyla yola çıktı. İkili, Tuzluca ilçesine bağlı Küçükkaya Köyü yakınlarında, vadi içinde kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda, Mecit Baktemur başına ve vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlar sonucu olay yerinde hayatını kaybederken, Halis Kızltaş yaralandı. Olayın ardından bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Baktemur'un cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaralı Kızltaş ise aynı hastanede tedavi altına alındı. Mecit Baktemur'un naaşı, defin edilmek üzere ailesi tarafından alınarak Tuzluca ilçesine bağlı Doğanyurt Köyü'ne götürüldü.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan güvenlik güçleri, saldırgan ya da saldırganların yakalanması için bölgede arama çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan, köyde güvenlik önlemleri artırıldı. - IĞDIR