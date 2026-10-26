Iğdır'da son ayda kumar ve fuhuşla mücadelede 13 kişiye 150 bin 852 TL ceza verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Iğdır'da son ayda kumar ve fuhuşla mücadelede 13 kişiye 150 bin 852 TL ceza verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Iğdır\'da son ayda kumar ve fuhuşla mücadelede 13 kişiye 150 bin 852 TL ceza verildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Iğdır'da son bir ayda kumar ve fuhuşla mücadelede 13 kişiye 150 bin 852 TL idari para cezası uygulandı. Kumar oynandığı belirlenen 4 iş yeri geçici süreyle faaliyetten men edilirken 5 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edildi ve 4 ikamet mühürlendi.

Iğdır'da son bir ayda düzenlenen operasyonlarda 13 kişiye 150 bin 852 TL ceza kesildi, 5 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edildi.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince son bir ay içerisinde kumar ve fuhuşla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda çeşitli işlemler gerçekleştirildi.

4 iş yerinde kumar oynandığı tespit edildi

Kumar oynanmasının önlenmesi ve haksız kazançla mücadele amacıyla yapılan çalışmalarda, umuma açık 4 iş yerinde kumar oynandığı belirlendi. Operasyonlarda kumar oynamak amacıyla kullanılan çok sayıda iskambil kağıdı ile 18 bin 250 TL ele geçirildi.

Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçu kapsamında 4 kişi hakkında adli işlem yapılırken, kumar oynadığı tespit edilen 13 kişiye toplam 150 bin 852 TL idari para cezası uygulandı. Kumar oynandığı belirlenen 4 iş yeri ise geçici süreyle faaliyetten men edildi.

Fuhuşla mücadele kapsamında 4 ikamet mühürlendi

Ekiplerin fuhuşla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar sonucunda, 6 kadının para karşılığında farklı ikametlerde cinsel birliktelik yaşadığı tespit edildi. Genel ahlak açısından tehdit oluşturduğu gerekçesiyle 5 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edilirken, fuhuş amacıyla kullanıldığı belirlenen 4 ikamet mühürlenerek kapatıldı.

Kaynak: İHA
3. SayfaGüncelIğdırSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suriye’de eğitim müfredatında değişiklik Türkler için artık o ifade kullanılmayacak Suriye'de eğitim müfredatında değişiklik! Türkler için artık o ifade kullanılmayacak
Koyunlara seslenişiyle fenomen olan Bingöllü çoban İlhan Orak sürüsünü bıraktı Koyunlara seslenişiyle fenomen olan Bingöllü çoban İlhan Orak sürüsünü bıraktı
2-0’dan döndüler Selçuk Şahin’in sevinci geceye damga vurdu 2-0'dan döndüler! Selçuk Şahin'in sevinci geceye damga vurdu
Montaj mı değil mi Mahmut Tanal’ın paylaştığı mesaj görseli ortalığı karıştırdı Montaj mı değil mi? Mahmut Tanal'ın paylaştığı mesaj görseli ortalığı karıştırdı
Sıfır Bir oyuncusu Cengizhan Yurdutek Karadağ’da yakalandı Sıfır Bir oyuncusu Cengizhan Yurdutek Karadağ’da yakalandı
“Mucize bitki“ hayatını kurtardı Kilosunu 950 bin liraya satıyor "Mucize bitki" hayatını kurtardı! Kilosunu 950 bin liraya satıyor
14:51
Beyazıt Öztürk’e tepkiler çığ gibi
Beyazıt Öztürk'e tepkiler çığ gibi
14:49
Alarmları kurun İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11’leri
Alarmları kurun! İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri
14:01
Terör örgütü PKK Sincar’dan çekiliyor Bölgeye yıllar sonra Irak bayrağı asıldı
Terör örgütü PKK Sincar'dan çekiliyor! Bölgeye yıllar sonra Irak bayrağı asıldı
13:43
Üniversiteyi ayağa kaldıran iddia Genç kızı ormana sürükledi
Üniversiteyi ayağa kaldıran iddia! Genç kızı ormana sürükledi
13:27
Azerbaycanlı gazeteciden Oktay Saral için hadsiz çıkış Tepkiler çığ gibi büyüdü
Azerbaycanlı gazeteciden Oktay Saral için hadsiz çıkış! Tepkiler çığ gibi büyüdü
13:09
Hikmet Tuğsuz Gürcistan’da yakalanarak Türkiye’ye getirildi
Hikmet Tuğsuz Gürcistan’da yakalanarak Türkiye’ye getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2026 14:54:16. #.0.3#
SON DAKİKA: Iğdır'da son ayda kumar ve fuhuşla mücadelede 13 kişiye 150 bin 852 TL ceza verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei