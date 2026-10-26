Iğdır\'da son ayda kumar ve fuhuşla mücadelede 13 kişiye 150 bin 852 TL ceza verildi

Iğdır'da son bir ayda düzenlenen operasyonlarda 13 kişiye 150 bin 852 TL ceza kesildi, 5 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edildi.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince son bir ay içerisinde kumar ve fuhuşla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda çeşitli işlemler gerçekleştirildi.

4 iş yerinde kumar oynandığı tespit edildi

Kumar oynanmasının önlenmesi ve haksız kazançla mücadele amacıyla yapılan çalışmalarda, umuma açık 4 iş yerinde kumar oynandığı belirlendi. Operasyonlarda kumar oynamak amacıyla kullanılan çok sayıda iskambil kağıdı ile 18 bin 250 TL ele geçirildi.

Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçu kapsamında 4 kişi hakkında adli işlem yapılırken, kumar oynadığı tespit edilen 13 kişiye toplam 150 bin 852 TL idari para cezası uygulandı. Kumar oynandığı belirlenen 4 iş yeri ise geçici süreyle faaliyetten men edildi.

Fuhuşla mücadele kapsamında 4 ikamet mühürlendi

Ekiplerin fuhuşla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar sonucunda, 6 kadının para karşılığında farklı ikametlerde cinsel birliktelik yaşadığı tespit edildi. Genel ahlak açısından tehdit oluşturduğu gerekçesiyle 5 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edilirken, fuhuş amacıyla kullanıldığı belirlenen 4 ikamet mühürlenerek kapatıldı.