Iğdır\'da Taksi Kazası: 4 Yaralı

Iğdır'da taksi ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, merkez Topçular Mahallesi Vali Konağı Yolu üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki bir taksi ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 4 kişi hafifi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası kapanan yol, hasarlı araçların kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - IĞDIR