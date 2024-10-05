Iğdır'da Tehlikeli Ağaçlar Kesildi - Son Dakika
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Iğdır'da Tehlikeli Ağaçlar Kesildi

Iğdır\'da Tehlikeli Ağaçlar Kesildi

Iğdır Belediyesi, Atatürk Caddesi'nde tehlike arz eden çürümüş ağaçları kesip, bazılarını budayarak araç ve yaya güvenliğini artırdı. Önceki dönemlerde bir aracın üzerine düşen çürümüş ağaç nedeniyle bu çalışmalara ihtiyaç duyuldu.

05.10.2024 15:26  Güncelleme: 15:28
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Iğdır'da araçlar ve yayalar için tehlike arz eden yol üzerindeki ağaçların kesim ve budama işlemi yapıldı.

Iğdır Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Park Bahçeler Müdürlüğü, Atatürk Caddesi üzerinde bulunan çürümüş ve tehlike arz eden ağaçlar için ortak bir çalışma gerçekleştirdi. Ekipler, bölgede tehlike arz eden ağaçları keserken bazı ağaçları da budama işlemleri ile güvenli hale getirdi. Bu çalışmalar sayesinde, hem yayaların hem de araçların güvenliği artırıldı. Ağaç kesme işlemin yapıldığı yerde daha önceki dönemlerde çürümüş bir ağaç bir aracın üzerine düşmüş araç kullanılamaz hale gelmişti. - IĞDIR

Kaynak: İHA

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