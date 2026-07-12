Iğdır\'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Iğdır'da gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan otomobil orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü ile araçta bulunan iki kişi hafif yaralandı.

Kaza, Iğdır'da gece saatlerinde Kazım Karabekir Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.U. yönetimindeki 35 AJ 9646 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil ağır hasar alarak kullanılamaz hale geldi. Kazada sürücü B.U. ile araçta bulunan iki arkadaşı hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza nedeniyle Kazım Karabekir Caddesi bir süre trafiğe kapandı. Polis ekiplerinin güvenlik önlemi almasının ardından hurdaya dönen otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Yol temizleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından cadde yeniden trafiğe açıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - IĞDIR