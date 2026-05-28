Iğdır'da Uçuruma Düşen Araçta 4 Yaralı

Iğdır'ın Suveren Korhan yol ayrımında kontrolden çıkan bir otomobilin uçuruma yuvarlandığı kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Suveren Korhan yol ayrımında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarındaki uçuruma düştü. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin koordineli çalışması sonucu araç içerisindeki yaralılar bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 4 yaralı, ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - IĞDIR