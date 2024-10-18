Iğdır'da uyuşturucu kaçakçısı çatıda yakalandı - Son Dakika
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Iğdır'da uyuşturucu kaçakçısı çatıda yakalandı

Firari uyuşturucu suçlusu C.A., Iğdır'daki evinin çatısındaki gizli bölmede bulundu.

18.10.2024 20:53
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Iğdır'da firari uyuşturucu kaçakçısı çatıdaki gizli bölmede böyle yakalandı

IĞDIR - Iğdır'da Jandarma ekipleri, uyuşturucu ticareti suçlamasıyla hakkında kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari C.A., düzenlenen operasyonla saklandığı evinin çatısındaki gizli bölmede yakalandı.

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma ekipleri, "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari C.A'nın yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler zanlının merkeze bağlı Obaköy köyündeki evine operasyon düzenledi. Ev içinde zanlıyı bulmayan ekipler evin çevresi olmak üzere çatıda da detaylı arama yaptı. Firari, çatı katında yaptığı ve ısı yalıtım malzemeleriyle kamufle ettiği gizli bölmenin içinde yakalandı. C.A. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Iğdır'da uyuşturucu kaçakçısı çatıda yakalandı - Son Dakika

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