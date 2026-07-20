Iğdır\'da çıkan yangında yaklaşık 6 bin balya ot kül oldu

Iğdır'ın Evci köyünde çıkan yangında yaklaşık 6 bin balya ot kül oldu.

Edinilen bilgiye göre, Evci köyünde İlhan Timar'a ait balyaların bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Iğdır Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Karakoyunlu Belediyesi ile Melekli Belediyesi'ne bağlı 10 personel, yangına 4 itfaiye aracı, 1 kepçe ve 2 arazözle müdahale etti. Alevlerin çevredeki alanlara sıçramaması için yoğun çaba harcayan ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında yaklaşık 6 bin balya ot yanarak kullanılamaz hale geldi. Olay yerinde güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı. - IĞDIR