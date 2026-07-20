Iğdır'da çıkan yangında yaklaşık 6 bin balya ot kül oldu - Son Dakika
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Iğdır'da çıkan yangında yaklaşık 6 bin balya ot kül oldu

Iğdır\'da çıkan yangında yaklaşık 6 bin balya ot kül oldu
20.07.2026 22:28  Güncelleme: 22:32
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Iğdır'ın Evci köyünde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında, İlhan Timar'a ait yaklaşık 6 bin balya ot kül oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Iğdır'ın Evci köyünde çıkan yangında yaklaşık 6 bin balya ot kül oldu.

Edinilen bilgiye göre, Evci köyünde İlhan Timar'a ait balyaların bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Iğdır Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Karakoyunlu Belediyesi ile Melekli Belediyesi'ne bağlı 10 personel, yangına 4 itfaiye aracı, 1 kepçe ve 2 arazözle müdahale etti. Alevlerin çevredeki alanlara sıçramaması için yoğun çaba harcayan ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında yaklaşık 6 bin balya ot yanarak kullanılamaz hale geldi. Olay yerinde güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı. - IĞDIR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Doğal Afetler, Güvenlik, 3. Sayfa, İnceleme, Jandarma, İtfaiye, Yaşam, Iğdır, Evci, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Iğdır'da çıkan yangında yaklaşık 6 bin balya ot kül oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Iğdır'da çıkan yangında yaklaşık 6 bin balya ot kül oldu - Son Dakika
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