Iğdır-Doğubayazıt yolunda kontrolden çıkan araç ulaşımı durdurdu, can kaybı yok

Iğdır-Doğubayazıt kara yolunda sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen aracın devrilmesi sonucu ulaşım durdu. Kazada can kaybı olmadığı bildirildi.

Iğdır-Doğubayazıt kara yolunda sürücüsünün kimliği ve aracın plakası henüz belirlenemeyen bir araç henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Kaza nedeniyle yol ulaşıma kapandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen güvenlik güçleri, bölgede önlem alarak ulaşımın yeniden sağlanması için çalışma başlattı. İlk belirlemelere göre kazada can kaybı yaşanmazken araçta maddi hasar meydana geldi.