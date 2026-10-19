Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri okul çevresi ve servis denetimlerini sürdürüyor - Son Dakika
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Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri okul çevresi ve servis denetimlerini sürdürüyor

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Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri okul çevresi ve servis denetimlerini sürdürüyor
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Iğdır Valiliği koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin güvenli eğitim alması için okul çevreleri, okul servisleri ve metruk binalarda denetim yürütüyor. Denetimlerin okul çevrelerinde huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla sürdüğü bildirildi.

Iğdır Valiliği koordinasyonunda, Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitim almalarını sağlamak amacıyla okul çevreleri, okul servisleri ve metruk binalarda denetimler gerçekleştiriliyor.

Iğdır Valiliği koordinasyonunda, Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından öğrencilerin huzur ve güven içerisinde eğitim almalarını sağlamak amacıyla okul ve çevrelerinde güvenlik denetimleri sürdürülüyor. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, okul çevrelerinde güvenlik kontrolleri yapılıyor. Öğrencilerin güvenli ulaşımını sağlamak amacıyla okul servisleri denetlenirken, çevrede bulunan metruk binalarda da kontroller gerçekleştiriliyor.

Öğrencilerin eğitim ortamlarında karşılaşabilecekleri güvenlik risklerinin önlenmesi amacıyla yürütülen denetimlerin, okul çevrelerinde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik olarak devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA
Iğdır Valiliği3. SayfaGüvenlikGüncelEğitimIğdırSon Dakika

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SON DAKİKA: Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri okul çevresi ve servis denetimlerini sürdürüyor - Son Dakika
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