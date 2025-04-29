İğneada'daki Sel Davası Yeniden Görülecek

İğneada'da 6 kişiye mezar olan o işletme ile ilgili dava yeniden görülecek

KIRKLARELİ - Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada'da 6 kişinin hayatını kaybettiği o işletme ile ilgili 4 sanığın yargılandığı davada çıkan karar İstinaf Mahkemesi tarafından bozuldu.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde 5 Eylül 2023'te kuvvetli yağış sebebiyle Sisli Vadi'deki turistik bungalov evlerin olduğu bölgede sel meydana geldi. Selde bungalov evlerde tatil yapan doktor Selman Bağışlar ve eşi Mihriban Bağışlar, Suna Duman, emekli öğretmen Raile Şimşek, eşi Ahmet Baki Şimşek ile tesis müdürü Ümit Solmaz hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde dava görülmüştü.

8 Kasım 2024 tarihli son duruşmada tutuklu sanık işletme sahibi Bülent B. "bilinçli taksirle öldürme" suçundan 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmış, tutuklu halinin devamına karar verilmişti. Diğer tutuksuz sanıklardan Cenan A. ile Büşra G. 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırılmış, haklarındaki adli kontrol hükümlerinin devam etmesine, bu kişilerin 2 yıl turizm faaliyetlerinden menedilmesine hükmedilmiş, sanık Sevcan U'nun ise beraatine karar verilmişti.

Bunun üzerine selde hayatını kaybedenlerin yakınları karara itiraz ederek İstinaf Mahkemesine başvurmuştu.

Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesince yapılan değerlendirme sonucunda "İşletme sahibi tutuklu sanık Bülent B. hakkında failin kusuru, meydana gelen zararın ağırlığı, suçun işleniş biçimi ile suçun işlendiği yer ve zamanın nazara alınmak suretiyle fiilin ağırlığıyla orantılı olacak şekilde ceza maddesinde öngörülen alt ve üst sınırlar arasında hakkaniyete uygun bir cezaya hüküm olunması gerekirken 6 kişinin sele kapılarak ölmesinde ve 3 kişinin yaralanmasında asli kusurlu olduğu, adalet ve hakkaniyet kuralları uyarınca cezada orantılılık ilkesi gözetilerek alt sınırdan daha fazla uzaklaşmak suretiyle ceza tayini gerektiği" belirtildi.

İstinaf Mahkemesi de sanık Bülent B. hakkında uygulanan ceza indiriminin, sanığın adli sicil kaydının içeriği, dosyaya yansıyan olumsuz kişiliği ve fiilden sonraki davranışları kararını bozarken sanıklardan Cenan A. hakkında da iddianamede ve cumhuriyet savcısının mütalaasında istenmediği halde "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan hüküm kurularak sanığa ek savunma hakkının tanınmadığı belirtildi.

Dava dosyası, Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.