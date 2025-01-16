Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği tespit edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'nda bulunduğu şüpheliler Bayrampaşa Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › İhale Süreçlerine Rüşvet Skandalı: Beşiktaş Belediye Başkanı Gözaltında - Son Dakika
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