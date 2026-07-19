Ihlamur Toplamak İçin Çıktığı Ağaçtan Düştü - Son Dakika
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Ihlamur Toplamak İçin Çıktığı Ağaçtan Düştü

Ihlamur Toplamak İçin Çıktığı Ağaçtan Düştü
19.07.2026 18:45
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Samsun'un Terme ilçesinde ıhlamur toplarken düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Samsun'un Terme ilçesinde ıhlamur toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek ağır yaralanan yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Terme ilçesi Sakarlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 65 yaşındaki Hasan Korkmaz ıhlamur toplamak için çıktığı ağaçtan dengesini kaybederek düştü. Ağır yaralanan Korkmaz, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Hasan Korkmaz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Korkmaz'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Samsun, Terme, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ihlamur Toplamak İçin Çıktığı Ağaçtan Düştü - Son Dakika

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