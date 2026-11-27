İngiltere merkezli Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (IISS) tarafından yayımlanan rapora göre, Avrupa'da Rusya bağlantılı sabotaj eylemleri Ekim 2025-Eylül 2026'yı kapsayan bir yıllık dönemde yüzde 16 arttı.

Rusya'nın Avrupa ülkelerindeki sabotajları sürüyor. İngiltere merkezli Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (IISS) tarafından yayımlanan rapora göre, Avrupa'da Rusya bağlantılı sabotaj eylemleri Eylül 2025-Eylül 2026'yı kapsayan bir yıllık dönemde yüzde 16 arttı. Raporda, Rusya'nın giderek daha profesyonel kişilerle çalıştığına dikkat çekilirken, sabotajlarda daha karmaşık patlayıcı düzenekler kullanıldığı belirtildi. Operasyonların büyük bölümünü hala deneyimsiz kişilerin gerçekleştirdiği, ancak deneyimli sayılacak bir grubun zaman ayarlı ve uzaktan kumandalı fünye sistemlerine sahip el yapımı patlayıcılar gibi daha karmaşık yöntemler kullandığı ifade edildi. Raporda, "Aracılık yapan kişilerin tutuklanması bu kişileri ortadan kaldırıyor ancak onları yönlendiren Rus istihbarat servislerini caydırması son derece düşük bir ihtimal" ifadeleri kullanıldı.

Almanya ve Polonya en çok hedef alınan ülkeler

Raporda, Ukrayna'ya yapılan sevkiyatlarda kilit rol üstlenen Almanya ve Polonya'nın en çok hedef alınan ülkeler olmayı sürdüreceği savunuldu. Raporda, "Ekim 2025 ile Eylül 2026 arasında kaydedilen olayların yarısından fazlasında kritik altyapı hedef alındı" ifadesine yer verildi.

İngiltere'den Rusya kaynaklı sabotaj tehdidinin arttığı uyarısı

İngiltere, geçtiğimiz salı günü Ukrayna ordusuyla çalışan savunma şirketlerine yönelik Rusya kaynaklı sabotaj tehdidinin arttığına dair uyarıda bulunmuştu. Rusya'nın Londra Büyükelçiliği ise "Rusya'nın İngiltere'ye saldırmak için herhangi bir planı, gerekçesi veya niyeti yok" demişti.

Havalimanında patlayıcı yüklü İHA bulunmuştu

4 Ağustos'ta Almanya'nın doğusundaki Leipzig-Halle Havalimanı'nda, Ukrayna'ya ait Antonov kargo uçağının bulunduğu bölgede patlayıcı yüklü bir İHA tespit edilmişti. İHA etkisiz hale getirildikten sonra yapılan ilk incelemede, saldırı girişiminin profesyonel bir hazırlık gerektirdiği ve uluslararası bir boyut taşıdığı belirtilmişti. Eylül ayı başında ise Alman hükümeti, saldırı girişiminin arkasında Rusya'nın bulunduğunu duyurmuş; Bonn şehrindeki Rus Başkonsolosluğu'nun kapatılmasının da aralarında yer aldığı bir dizi kararla bu eyleme karşılık verildiğini bildirmişti. Rusya da Almanya'nın bu hamlesine, ülkenin farklı şehirlerindeki Goethe Enstitülerini kapatarak yanıt vermişti.