İki banka çalışanı, müşterilerin kendilerini görmediğini sanıp buzlu cam arkasında ilişkiye girdi

11.08.2025 14:09
Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir banka şubesinde iki çalışanın uygunsuz davranışları büyük tepki çekti. Çalışanlar, müşterilerin bulunduğu bir ortamda özel anlarını sergiledi. Olay, güvenlik kameralarına yansıdıktan sonra sosyal medyada viral oldu. Banka yönetimi, skandalın ardından çalışanların görevlerine geçici olarak son verildiğini açıkladı. Uzmanlar, iş yerinde bu tür davranışların profesyonellik ve yasal açıdan ciddi sorunlara yol açtığını belirtti.

Amerika Birleşik Devletleri'nde bir banka şubesinde yaşanan skandal olay, güvenlik kameralarına yansıdı. İki banka çalışanı, müşterilerin bulunduğu alanda ilişkiye girdi.

Sosyal medyada "Bu buzlu cam seni kurtaramaz" ifadesiyle paylaşılan video kısa sürede viral oldu. Videoda, iki çalışan müşterilerin hemen yanı başında, bankadaki küçük bir odada cüretkar davranışlar sergiledi. Olayın yaşandığı banka şubesindeki müşteriler büyük şaşkınlık yaşadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Banka yönetimi, skandalın ardından hemen harekete geçerek soruşturma başlattığını ve çalışanların görevlerine geçici olarak son verildiğini açıkladı. Olay sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, pek çok kullanıcı çalışanların sorumsuzluğu ve bankanın denetimsizliği hakkında sert eleştirilerde bulundu.


Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Hasan DUR:
    İyi ki Müşterilere birşey olmamış. Önemli olan müşteri güvenliğiymiş. Lafa bak 27 0 Yanıtla
  • Taner Avcı:
    canları çekmiş neyapsınlar 16 2 Yanıtla
  • Serif Suelturk:
    bu ne demek bu şu demek bankalardan uzak durun. maddi manevi faiz i alırlar... 3 0 Yanıtla
  • Şener Yüngül:
    ilişkilerin rahat olsugu bir yerde bunlara ne gerek var?? 2 0 Yanıtla
  • Kefeni Cepli:
    Ya borcunu ödemeyen müşterilere göz dağı veriyorlarsa veya müşteri güvenliği açıklaması ile çalışanlarla birebir aynı oda da bulunursanız dikkatli olun mu demek istiyorlar acaba, parası olmayan müşteriden farklı tür tahsilat da olabilir, kafalarda deli sorular. 2 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
