Amerika Birleşik Devletleri'nde bir banka şubesinde yaşanan skandal olay, güvenlik kameralarına yansıdı. İki banka çalışanı, müşterilerin bulunduğu alanda ilişkiye girdi.
Sosyal medyada "Bu buzlu cam seni kurtaramaz" ifadesiyle paylaşılan video kısa sürede viral oldu. Videoda, iki çalışan müşterilerin hemen yanı başında, bankadaki küçük bir odada cüretkar davranışlar sergiledi. Olayın yaşandığı banka şubesindeki müşteriler büyük şaşkınlık yaşadı.
Banka yönetimi, skandalın ardından hemen harekete geçerek soruşturma başlattığını ve çalışanların görevlerine geçici olarak son verildiğini açıkladı. Olay sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, pek çok kullanıcı çalışanların sorumsuzluğu ve bankanın denetimsizliği hakkında sert eleştirilerde bulundu.
Son Dakika › 3.Sayfa › İki banka çalışanı, müşterilerin kendilerini görmediğini sanıp buzlu cam arkasında ilişkiye girdi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (7)