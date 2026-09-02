İki geminin çarpışması sonucu batan Tuğberk İmamoğlu'nda kayıp 10 mürettebat için arama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İki geminin çarpışması sonucu batan Tuğberk İmamoğlu'nda kayıp 10 mürettebat için arama

İki geminin çarpışması sonucu batan Tuğberk İmamoğlu\'nda kayıp 10 mürettebat için arama
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Silivri açıklarında iki ticari geminin çarpışması sonucu batan Tuğberk İmamoğlu gemisindeki kayıp 10 mürettebat için arama kurtarma operasyonu devam ediyor. Kıyı Emniyeti'ne bağlı Türk Radyo, bölgedeki tüm gemilere dikkatli olunması ve bulguların bildirilmesi için acil anons yaptı.

Marmara Denizi'nde Silivri açıklarının 18 mil güneyinde, 28.6-28 Doğu mevkilerinde iki ticari geminin çarpışması sonucu battığı tahmin edilen Tuğberk İmamoğlu isimli geminin kayıp 10 mürettebatını arama çalışmaları sürerken, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Türk Radyo tarafından bölgedeki tüm seyir halindeki gemilere anons yapılarak dikkatli olmaları istendi.

Silivri açıklarında gerçekleşen kazanın ardından Valilik ve ilgili birimler arama kurtarma operasyonunu derinleştirdi. Kazaya karışan Alsu adlı gemide yapılan ilk incelemelerde gözle görünür bir hasar tespit edilmezken, çökme ihtimali üzerinde durulan Tuğberk İmamoğlu gemisindeki 10 kişilik personelle henüz temas sağlanamadı. Olay üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Komutanlığına bağlı çok sayıda deniz arama kurtarma unsuru ile bir sahil güvenlik helikopteri acil koduyla kaza mahalline sevk edildi.

Türk Radyo'dan seyir halindeki gemilere acil çağrı yapıldı

Sektördeki arama kurtarma faaliyetleri hava ve denizden aralıksız sürerken, Kıyı Emniyeti'ne bağlı Türk Radyo üzerinden bölgede bulunan tüm ticari ve özel gemilere acil durum anonsu geçilmeye başlandı. 28.6 - 28 Doğu koordinatlarında kayıp personelin bulunması amacıyla yürütülen çalışmalara dikkat çekilen anonsta, şu ifadelere yer verildi:

"Burası 28.6 - 28 Doğu mevkileridir. Tuğberk İmamoğlu isimli geminin batması sonucu kaybolan personel için bölgede arama kurtarma faaliyeti icra edilmektedir. Bölgede seyreden gemilerin dikkatli olmaları, herhangi bir bulguda Türk Radyo veya Sahil Güvenlik veya Türk Radyo Marmara'ya bilgi vermeleri önemle rica olunur. Burası Türk Radyo."

Ekiplerin deniz yüzeyinde ve çevresinde kayıp 10 mürettebata ulaşmak için başlattığı geniş çaplı arama kurtarma çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Radyo, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İki geminin çarpışması sonucu batan Tuğberk İmamoğlu'nda kayıp 10 mürettebat için arama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP’li belediyeden aylarca çalışmadan maaş almış CHP'li belediyeden aylarca çalışmadan maaş almış
Feci kaza baba ve oğluna mezar oldu Feci kaza baba ve oğluna mezar oldu
En büyüğü 21 yaşındaydı Erzurum’da aynı ilçedeki 3 ocağa ateş düştü En büyüğü 21 yaşındaydı! Erzurum'da aynı ilçedeki 3 ocağa ateş düştü
İkinci salgın dalgası doğrulandı Alarm verildi binlerce vaka var İkinci salgın dalgası doğrulandı! Alarm verildi binlerce vaka var
Adli yıl açılış töreninde Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan’dan mesajlar Adli yıl açılış töreninde Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan'dan mesajlar
İşte Özgür Özel’in “Hakkımı helal etmeyeceğim“ dediği 4 isim İşte Özgür Özel'in "Hakkımı helal etmeyeceğim" dediği 4 isim

12:04
Melih Gökçek ifadeye çağrıldı
Melih Gökçek ifadeye çağrıldı
11:57
Bedriye’nin ölümüyle ilgili şoke eden sözler: Başkası ile konuşuyordu, onu aşağı attım
Bedriye’nin ölümüyle ilgili şoke eden sözler: Başkası ile konuşuyordu, onu aşağı attım
11:47
Marmara’daki gemi faciasında çarpıcı detay 11 dakikada battı
Marmara'daki gemi faciasında çarpıcı detay! 11 dakikada battı
11:36
Girne’de batan gemiye ulaşıldı
Girne'de batan gemiye ulaşıldı
11:02
Ülkeyi ayağa kaldıran operasyon İstismara uğramış 163 çocuk bulundu
Ülkeyi ayağa kaldıran operasyon! İstismara uğramış 163 çocuk bulundu
10:57
Cumhurbaşkanlığı bizzat devrede İnternetten içerik üreten memura disiplin şoku
Cumhurbaşkanlığı bizzat devrede! İnternetten içerik üreten memura disiplin şoku
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2026 12:45:09. #7.12#
SON DAKİKA: İki geminin çarpışması sonucu batan Tuğberk İmamoğlu'nda kayıp 10 mürettebat için arama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement