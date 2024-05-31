İki kadını hayattan koparan feci kaza kamerada - Son Dakika
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İki kadını hayattan koparan feci kaza kamerada

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde meydana gelen otomobil ile hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu iki kadının hayatını kaybettiği feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza anı, hafriyat kamyonunun kavşak içine girmesi ve otomobilin kamyona çarptığı anları gösteren görüntülerle kaydedildi.

31.05.2024 20:43
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İki kadını hayattan koparan feci kaza kamerada

SAKARYA - Sakarya'nın Ferizli ilçesinde otomobil ile hafriyat kamyonun çarpışması neticesinde iki kadının hayatını kaybettiği feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Ferizli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan kavşakta dün meydana gelen kazada, sürücü Canan Emlikli idaresindeki 54 ADY 784 plakalı SEAT marka otomobil, Y.K. idaresindeki 54 D 8763 plakalı Mercedes marka hafriyat kamyonu ile çarpıştı. Kamyon ile birlikte sürüklenen otomobil adeta kağıt gibi ezilirken, otomobil sürücüsü ve yolcu olarak bulunan Mükerrem Derinlik olay yerinde hayatını kaybetti. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki yapılan incelemelerin ardından kamyon sürücüsü gözaltına alınırken, hayatını kaybedenlerin yakını elindeki çekiçle kamyonun camlarını ve bir bölümünü parçaladı.

Kaza anı kamerada

Öte yandan, iki kadının hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, hafriyat kamyonunun kavşak içine girmesi ve otomobilin kamyona çarptığı anlar yer alıyor.

Kaynak: İHA

Ferizli, Sakarya, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İki kadını hayattan koparan feci kaza kamerada - Son Dakika

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