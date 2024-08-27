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İki katlı ahşap ev küle döndü: Yangında ikinci kattan atlayan 3 kişi yaralandı

KASTAMONU - Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde iki katlı bir ahşap ev çıkan yangında küle döndü. Yangın sırasında ikinci kattan atlayan 3 kişi yaralandı.

Olay, Çatalzeytin ilçesi Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İsmail Ş.'nin ikamet ettiği ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, evi tamamen sardı. Dumanları fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında ikinci kattan atlayan Leyla Ş. ve 2 kişi, düşmenin etkisiyle vücutlarında oluşan kırıklar nedeniyle hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeni çalışmaların tamamlanmasının ardından netlik kazanacak.