İki kız çocuğu elektrikli motosikleti iterek çalmaya çalışırken böyle yakalandı
Kızların motosikleti iterek götürme ve bırakıp kaçma anı kamerada
İSTANBUL - Esenyurt'ta motosikletle bir işyerinin önüne gelen 3 kişi, gözüne kestirdiği elektrikli bisikleti çalmak istedi. Direksiyon kilidini kıran adam tekrardan motosikletine binerken, iki kız elektrikli bisikleti iterek götürmeye çalıştı. Çevrede bulunan esnafların durumu fark etmesi ile tekrardan motosiklete binerek kaçan çocukların o anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt Talatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Motosikletli 3 şahıs, bir işyerinin önüne gelerek etrafı kolaçan etti. Kısa sürede harekete geçen 2 kız çocuğu yanına gittiği elektrikli bisikleti çalmaya çalıştı. Güçleri yetmeyince motosiklet sürücüsünü çağıran çocuklar, direksiyon kilidinin kırılmasının ardından elektrikli bisikleti iterek götürmeye çalıştı. O sırada dükkanında arkadaşıyla sohbet eden esnaf Gültekin Soylu, güvenlik kamerasından durumu görerek dışarı çıktı. İlk başta çocukların şaka yaptığını düşünerek, "Ne yapıyorsunuz siz?" dedi. Çocuklar, elektrikli bisikleti yere atarak koşmaya başlaması üzerine yanlarına gelen motosiklete binerek kayıplara karıştı. Yaşanan o anlar ise saniye saniye çevrede bulunan işyerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
"İlk başta Şaka olduğunu düşündüm"
Yaşanan olay hakkında konuşan esnaf Gültekin Soylu, "İşyerimde oturuyordum, kameradan durumu gördüm. 14-15 yaşlarında 2 kız çocuğunun elektrikli bisikleti ittiğini görerek dışarı çıktım. Şaka olduğunu düşündüm ilk başta ve 'Ne yapıyorsunuz, hayırdır' diye bağırdım. Ardından ise motosikleti atarak kaçmaya başladılar. Peşlerinden koştum, o sırada bir motosiklet yanlarına gelerek onları bindirdi ve kaçmaya başladılar. Çok rahattılar, sanki kendi mallarını götürüyordular. Gerçekten çok şaşırdım, hatta şaka olduğunu düşündüm. Kameradan görüntüleri izlediğimde anca olayı anlayabildim" dedi.
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