İkinci el araç piyasasında hareketlenme bekleniyor
İkinci el araç alıp satan esnaf Yılmaz Yasin Kaya: "Şu anda 800 bin ve 1 milyon 300 arasındaki fiyatlı arabalar tercih ediliyor"
"Büyük ihtimalle de bayram öncesi bir hareket olacak"
Otomobil almak için en doğru zamanın içinde olunduğuna değinen ikinci el araç alım satımı yapan Yılmaz Yasin Kaya, "Piyasa geçen hafta baya hareketliydi ama bu hafta biraz durgun geçiyor. Ama piyasalar genelde hareketli şu anda. Şu anda 800 bin ve 1 milyon 200 - 1 milyon 300 arasındaki fiyatlı arabalar hepsi şu anda piyasada çok gidiyor. Genelde otomatik vitesliler isteniyorlar. Satışlardaki hız artacak. Biz de onu zaten görüyoruz bu hafta içinde. Geçen hafta belli etti, havaların ısınmasıyla biraz daha satışlar artacak, aşırı derecede gezenler ve bakanlar var. Büyük ihtimalle de bayram öncesi baya bir hareket olacak. Arabaların fiyatlarının da birazcık üzerine koyacağına kanaatin var. Çünkü bu sıraları alanlar karlı alışverişler yapacağını öngörüyorum. Kredi faizleri düşse her şey için iyi olacak. Otomotiv, inşaat sektörü, emlak her şey ona bağlı yani şu anda. Fakat ne kadar düşürecekler, nasıl yapılacaklar bilmiyorum ama faizlerin düşmesi bütün piyasaları bayağı etkileyecek, güzel olacak" dedi.
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