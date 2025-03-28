İkinci El Araç Piyasasında Hareketlenme Bekleniyor - Son Dakika
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İkinci El Araç Piyasasında Hareketlenme Bekleniyor

Esnaf Yılmaz Yasin Kaya, bayram öncesi ikinci el araç satışlarının artacağını öngörüyor.

28.03.2025 12:34
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İkinci el araç piyasasında hareketlenme bekleniyor

İkinci el araç alıp satan esnaf Yılmaz Yasin Kaya: "Şu anda 800 bin ve 1 milyon 300 arasındaki fiyatlı arabalar tercih ediliyor"

"Büyük ihtimalle de bayram öncesi bir hareket olacak"

"SATIŞLAR ARTACAK, AŞIRI DERECEDE GEZENLER VE BAKANLAR VAR"

ESKİŞEHİR - Eskişehirli ikinci el araç alıp satan esnaf Yılmaz Yasin Kaya, "Piyasalar genelde hareketli şu anda. Şu anda 800 bin ve 1 milyon 300 arasındaki fiyatlı arabalar hepsi şu anda piyasada çok gidiyor" dedi. Eskişehir'de 35 yılı aşkın süredir 2'inci el araç alım satımı yapan Yılmaz Yasin Kaya, piyasa hakkında bilgi verdi. Geçtiğimiz haftalarda piyasaların oldukça hareketli olduğuna değinen Kaya, şuan da 800 bin ile 1 milyon 300 arasındaki fiyatlı araçların oldukça tercih edildiğine değindi. Bayram öncesi yoğunluğu iyice artacağından ümitli olan Yılmaz Yasin Kaya, bu durum fiyatlara da yansıyacağının altını çizdi.

"800 BİN VE 1 MİLYON 300 ARASINDAKİ FİYATLI ARABALAR ÇOK GİDİYOR"

Otomobil almak için en doğru zamanın içinde olunduğuna değinen ikinci el araç alım satımı yapan Yılmaz Yasin Kaya, "Piyasa geçen hafta baya hareketliydi ama bu hafta biraz durgun geçiyor. Ama piyasalar genelde hareketli şu anda. Şu anda 800 bin ve 1 milyon 200 - 1 milyon 300 arasındaki fiyatlı arabalar hepsi şu anda piyasada çok gidiyor. Genelde otomatik vitesliler isteniyorlar. Satışlardaki hız artacak. Biz de onu zaten görüyoruz bu hafta içinde. Geçen hafta belli etti, havaların ısınmasıyla biraz daha satışlar artacak, aşırı derecede gezenler ve bakanlar var. Büyük ihtimalle de bayram öncesi baya bir hareket olacak. Arabaların fiyatlarının da birazcık üzerine koyacağına kanaatin var. Çünkü bu sıraları alanlar karlı alışverişler yapacağını öngörüyorum. Kredi faizleri düşse her şey için iyi olacak. Otomotiv, inşaat sektörü, emlak her şey ona bağlı yani şu anda. Fakat ne kadar düşürecekler, nasıl yapılacaklar bilmiyorum ama faizlerin düşmesi bütün piyasaları bayağı etkileyecek, güzel olacak" dedi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Eskişehir, Otomobil, Ekonomi, 3-sayfa, Finans, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İkinci El Araç Piyasasında Hareketlenme Bekleniyor - Son Dakika

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